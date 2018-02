Jungmusiker messen sich bei „Prima la Musica“

Die besten jungen Musiker Österreichs haben sich am Wochenende im Mozarteum beim renommierten Wettbewerb „Prima la Musica“ gemessen. Neben den Preisen nahmen die jungen Teilnehmer vor allem Auftrittserfahrung mit.

Die jüngste Teilnehmergruppe in der Volksmusikwertung war am Wochenende die „MoiWiLamusi“ aus Abtenau (Tennengau), Katharina, Anna, Sarah und Tobias sind zwischen acht und zehn Jahren alt. Beim Wettbewerb wird mit den verschiedensten Besetzungen angetreten. „Das ganze Gespür, das die Volksmusik ausmacht, Wesenszüge - wie wird es zu den Leuten, zur Jury transportiert. Was ist echt, was ist aufgesetzt, wo können sie sich verbessern oder besser aufeinander abstimmen - das sind alles Kriterien“, sagte Jurorin Kerstin Schmid-Pleschonig.

ORF

Flotte und feine Töne

Die „Buama Musi“ aus Großarl (Pongau) überzeugte mit ihrem Können auf den Harmonikas, das Harfenduo Anna und Anna musizierte noch auf Kinderharfen, die „JoKaFlo Musi“ aus dem Flachgau begeisterten mit feinen Tönen auf dem Hackbrett. „Wir sind sehr zufrieden, weil wir mindestens ein halbes Jahr auf den Aufritt bei ´Prima la Musica´ hintrainiert haben“, sagte Johannes Pabinger von der JoKaFlomusi.

Auftrittserfahrung wichtig

Alle Mitwirkenden nahmen neben den Preisen vor allem aber Auftrittserfahrung mit. Auch am Sonntag stehen die Jungmusiker bei „Prima la Musica“ auf der Bühne.