Begehrte Ausbildung zum Physiotherapeuten

28 Ausbildungsplätze stehen an der FH Salzburg für Physiotherapeuten zur Verfügung - es gibt aber 30 Mal so viele Anmeldungen. Ein Aufstocken der Studienplätze ist allerdings nicht möglich, weil Praktikumsplätze im Spital fehlen.

In Salzburg gibt es rund 1.000 Physiotherapeuten, die in Spitälern, Ambulatorien und Ordinationen tätig sind. Es ist ein Gesundheitsberuf, der immer beliebter wird, das zeigen zumindest die Zahlen. Die Ausbildung dazu erfolgt seit 2006 an der Fachhochschule in sechs Semestern und wird mit einem Bachelor abgeschlossen.

ORF

750 Interessenten, 28 Plätze

750 Interessenten haben sich im vergangenen Semester für dieses Studium angemeldet - 28 von ihnen bekamen tatsächlich einen Platz - eine von ihnen ist Hannah Thalhammer: „Ich war am Angang auf der Warteliste und bin dann nachgerückt. Ich hätte damit nicht gerechnet und hab mich sehr gefreut.“ Auch Florian Gruber bekam einen Platz am Fachbereich: „Das Studium der Physiotherapie ist für mich etwas Besonderes, weil ich persönlich davon betroffen bin: ich habe eine Kniearthrose, habe selber Physiotherapie bekommen und damit auch das Gefühl, dass ich etwas zurückgeben will.“

ORF

Interesse an Studium steige von Jahr zu Jahr

Das Interesse am Physiotherapie-Studium steige jedes Jahr, sagte Studienleiter Martin Dürl. „Einer der wichtigsten Faktoren ist der, dass junge Menschen gerne mit anderen Menschen arbeiten. Sie wollen aktiv in Kontakt treten und nicht nur digital am Bildschirm sitzen und nur mit Zahlen arbeiten wollen“, so Dürl.

Dazu kommt, dass Physiotherapie ein Beruf mit vielen Facetten ist - von der Nachsorge nach Operationen und Sportverletzungen bis hin zu Massagen und Heilgymnastik. Außerdem seien die Berufsaussichten gut, erklärte Michael Seyss-Inquart, Lektor am Fachbereich Physiotherapie: „Die Älteren werden immer mehr, wir werden älter und gerade im Alter ist die Physiotherapie eine wichtige Maßnahme. Aber nicht nur im dann, sondern die Physiotherapier gewinnt gerade auch in der Pediatrie Bedeutung, weil das auch immer mehr Kinder in Anspruch nehmen.“

ORF

Praktikumsplätze für Physiotherapeuten fehlen

Die Studienplätze können dennoch nicht erweitert werden, weil es an Praktikumsstellen mangelt - auch wenn der Bedarf nach Physiotherapie steige. „Es melden sich jeden Tag neue Patienten, weil es einfach so schwer ist, Termine zu bekommen. Da merkt man einfach, dass viele Leute da sind und Physiotherapeuten viel zu tun haben. Das bestätigt die Nachfrage“, meinte Physiotherapeut Rainer Hoffmann. Laut Gebietskrankenkasse nahmen im vergangenen Jahr 63.000 Patienten Physiotherapie in Anspruch.