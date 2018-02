Graffiti-Vandalen besprühen Triebwagen

In Zell am See (Pinzgau) haben Unbekannte in der Nacht auf Samstag Zugwaggons mit Graffiti besprüht. Der Schaden liegt im vierstelligen Euro-Bereich.

Die Unbekannten sprühten Graffiti-Schriftzeichen auf zwei abgestellte Triebwagen. Sie konnten unerkannt flüchten. In der Nähe des Tatorts fanden Beamten eine Spraydose. Der Schaden an den beiden Waggons wird mit einem vierstelligen Betrag beziffert. Die Suche nach den Tätern läuft.

