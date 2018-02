Mehr Gemeindebürger dank Hochwasserschutz

Die Gemeinde Altenmarkt (Pongau) zählt zu den am stärksten wachsenden Gemeinden Salzburgs - 300 Personen sind in den vergangenen fünf Jahren dazugekommen. Zu verdanken ist das dem Hochwasserschutz, der Bauflächen geschaffen hat.

Der Kindergarten in Altenmarkt ist erst drei Jahre alt und schon wird der Platz knapp. Geplant ist deshalb eine Erweiterung für drei Kindergartengruppen, direkt auf dem Nachbargrundstück. Altenmarkt wächst rasant und werde durch zugezogene Gemeindebürger immer jünger, sagte Bürgermeister Rupert Winter (ÖVP).

Wegen eines neuen Gefahrenzonenplans für die Enns, der große Teile von Altenmarkt in rote Zonen, also nicht mehr oder nur mehr mit großen Auflagen bebaubar markiert hat, musste der Hochwasserschutz in den letzten Jahren verbessert werden. „Das ist seit einigen Jahren fertig und hat in Altenmarkt einen regelrechten Bauboom ausgelöst“, so der Bürgermeister.

Nachfrage nach Kinderbetreuung groß

Viele würden nun in Altenmarkt ihre Familie gründen - deshalb sei der Bedarf an Kinderbetreuung sehr groß - auch außerhalb der Kindergarten-und Schulzeiten, sagte der Bürgermeister. Die Altenmarkter Gemeinderätin Stefanie Oberreiter startete im Frühjahr eine Babysitter-Börse. Gedacht für die Betreuung eines kranken Kindes, für das Abholen und Hinbringen vom oder zum Kindergarten oder auch während elterlicher Kinobesuche. Über den Verein Frauenhilfe Salzburg werden die Babysitter auch Unfall-und Haftpflichtversichert.

