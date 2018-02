Ausbau der Westbahnstrecke frühestens 2026

Ein Ausbau der Westbahnstrecke in Salzburg ist frühestens in acht Jahren wahrscheinlich: Laut ÖBB sei der Baubeginn erst ab 2026 realistisch. Zuletzt war die Strecke im Flachgau immer mehr an ihre Kapazitätsgrenzen gestoßen.

Vor allem Pendler beschweren sich über Verschlechterungen im S-Bahnverkehr. Der Grund für die zunehmenden Fahrplanprobleme: Die zwei Gleise im Flachgau müssen auch den stark zunehmenden Güter- und Fernverkehr schultern und irgendwann passen dann nicht mehr alle Züge auf die Schiene - mehr dazu in: S-Bahn: Pendler fordern besseren Taktfahrplan (salzburg.ORF.at; 21.2.2018).

Viergleisiger Ausbau?

Die Westbahnstrecke im Flachgau soll viergleisig ausgebaut werden. Dieser Plan wurde schon Anfang der 2000er Jahre vor allem von Seekirchner (Flachgau) Anrainern erfolgreich verhindert. Jetzt soll er doch kommen. Die ÖBB arbeiten zurzeit an einer Tunnelvariante von Köstendorf (Flachgau) bis Salzburg - Kasern. Die Umweltverträglichkeits-Erklärung dafür soll im Herbst eingereicht werden. Dann folgen die übrigen Behördenverfahren. Ein jahrelanger Prozess.

ORF

Tunnelbau möglich, aber noch nicht beschlossen

Der Bau selbst ist dabei noch gar nicht beschlossen, sagte Christian Höss, Projektleiter der ÖBB-Infrastruktur-AG. „Die Baugelder sind im Rahmenplan noch nicht beschlossen, dazu braucht es die Beschlüsse der Regierung, damit das Geld zur Verfügung gestellt wird, weil wir reden da ja von Milliarden. Das müssen wir Steuerzahler alle gemeinsam stemmen.“

Regierungsentscheid in zwei bis drei Jahren

Allein die Planung kostet rund 40 Millionen Euro, dieses Geld hat die Bundesregierung auch schon frei gegeben. Voraussichtlich in zwei bis drei Jahren muss die schwarz-blaue Regierung in Wien entscheiden, ob der Westbahn-Ausbau in Salzburg tatsächlich kommt. Geschätzte Gesamtkosten dieses Projekts: rund zweieinhalb Milliarden Euro.