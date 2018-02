Polizeischule Großgmain bleibt vorerst

Die Polizeischule in Großgmain (Flachgau) bleibt voraussichtlich bestehen. Es gebe positive Signale aus dem Innenministerium. Grund dafür könnte die Ausbildungsoffensive des Bundes sein. Fix ist die Verlängerung des Standorts aber noch nicht.

Eigentlich sollte die Polizeischule nach 18 Jahren geschlossen werden. Sehr zum Leidwesen der Gemeinde. Bürgermeister Sebastian Schönbuchner (ÖVP) bemühte sich bis zuletzt um einen Verbleib der Schule. Das dürfte jetzt auch wieder der Fall sein: Nach der angekündigten Ausbildungsoffensive des Innenministers Herbert Kickl (FPÖ) werden die 250 Ausbildungsplätze in Großgmain wieder benötigt. „Es hat durch eine Initiative des Landeshauptmanns und des Landespolizeidirektors, dass man die Möglichkeit hat, zu verlängern“, erklärte der Bürgermeister.

ORF

Gebäude müsste modernisiert werden

Es sei ausgemacht, dass die Polizeischule möglicherweise bis 2020 bestehen bleibt. „Wir müssen schauen, was die Bedingungen sind“, so Schönbuchner. Fest steht, dass das in die Jahre gekommene Gebäude in Großgmain modernisiert werden muss. Außerdem ist nicht ausreichend Platz für die geplante Anzahl an Polizeischülern vorhanden.

ORF

So viele Polizeischüler wie noch nie in Salzburg

Denn derzeit werden so viele Polizisten in Salzburg ausgebildet wie noch nie. Und in Zukunft sollen es aufgrund der Ausbildungsoffensive noch mehr werden, sagte Polizeisprecher Michael Rausch. „Wir brauchen hier die Räumlichkeiten für die Ausbildung. Das heißt wir werden bis auf Weiteres auch in Großgmain bleiben. Es wird auch eine Außenstelle in Viehhausen geschaffen, da ist allerdings der Antrag noch beim Innenministerium - der ist eingereicht worden, aber noch nicht abschließend genehmigt. Da wollen wir vier Kurse anbieten“, erklärte Polizeisprecher

Rund 100 Polizeischüler sollen nach derzeitigem Plan in Viehhausen (Flachgau) ausgebildet werden. Bei der Polizei hofft man, dass ein Gutteil der ausgebildeten Polizisten nach der Ausbildung auch den Dienst in Salzburg versehen wird.

Link: