Weniger Hochzeiten in Salzburg

2017 haben im Bundesland Salzburg weniger Paare den Bund fürs Leben geschlossen als 2016. Das zeigen aktuelle Daten der Statistik Austria. Auch österreichweit wurde weniger geheiratet, dafür mehr eingetragene Partnerschaften geschlossen.

2.956 Ehen wurden im Jahr 2017 in Salzburg geschlossen, gegenüber 2016 ist das ein Rückgang von 2,9 Prozent. Insgesamt wurde österreichweit 43.942 Mal „Ja“ gesagt. Neben Salzburg haben auch Niederösterreich, Vorarlberg, Tirol und die Steiermark einen Rückgang verzeichnet. Im Burgenland, Kärnten und Oberösterreich wurden 2017 mehr Ehen geschlossen als im Jahr davor.

Eingetragene Partnerschaften verdoppelten sich in Salzburg im Vergleich zu 2016 - 38 gleichgeschlechtliche Paare trauten sich.

Kein Rückgang in der Stadt Salzburg

In der Stadt Salzburg ist der Rückgang nicht spürbar gewesen, sagte der Leiter des Städtischen Standesamtes Franz Schefbaumer. Über 1.000 Paare haben im Vorjahr in der Stadt geheiratet. Seit 2010 werden jährlich rund 25 eingetragene Partnerschaften im Schloss Mirabell geschlossen. Für 2018 sind auch bereits „spezielle“ Termine ausgebucht - etwa der 18.8.2018 - dafür gibt es bereits 30 Anmeldungen, so Schefbaumer. Am 8.8.2018 sind aber noch Termine zum Heiraten möglich.

Mehr Geburten 2017

Positiv ist erneut die Geburtenbilanz für Salzburg: Mehr als 5.800 Kinder sind im Vorjahr geboren worden - das sind fast drei Prozent mehr als noch 2016 - mehr dazu in: Mehr Babys in Österreich geboren (news.ORF.at; 22.2.2018)