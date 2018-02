Parkgebühren beim Spital Thema im Landtag

Die Parkgebühren im Salzburger Landeskrankenhaus sollen überprüft werden. Zuletzt hatte die Schnell-Partei FPS die Gebühren im neuen Parkhaus kritisiert, auch Helmut Naderer von den Freien Wählern sind die Gebühren zu hoch.

Das Parken beim Landeskrankenhaus kann sehr teuer werden, verglichen mit anderen privat finanzierten Parkhäusern und Garagen liegt das Spital dagegen im Mittelfeld - vor allem bei kürzerer Parkdauer. Je länger ein Auto steht, desto teurer wird es. Mehr als die Hälfte aller Autos in der Landeskrankenhaus-Garage parken eine Stunde oder kürzer, der überwiegende Großteil sogar unter einer halben Stunde. Das kostet 2,60 Euro und ist ein wenig billiger als die Mirabellgarage und ein wenig teurer als im Mönchsberg.

Kritik vor allem an Tarifen für längeren Parkzeiten

Die Landtagsfraktionen kritisieren aber vor allem, dass längere Parkzeiten unnötig teuer seien. Denn drei, vier oder mehr Stunden liegen schon spürbar im zweistelligen Euro-Bereich. Das sei für Ambulanzbesuche, chronische Patienten oder Besuche von Angehörigen nicht mehr zumutbar, erklärten etwa FPS und SPÖ.

Salzburger Landeskliniken

Ausnahmen für viele Patientengruppen

Tatsache ist aber auch: es gibt viele Ausnahmen, gerade für Patientengruppen, die öfter und vor allem länger im Spital bleiben müssen. An den meisten Ambulanzen kann das Parkticket außerdem entwertet werden - was die Parkgebühr in mehr als 90 Prozent der Fälle auf unter drei Euro drückt. Der Landtags-Finanzausschuss beschloss jedenfalls, die Parktarife eingehend zu überprüfen. Ob das auch zu einer Senkung führen wird, ist allerdings offen.

