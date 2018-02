Mitarbeiterin zweigte 15.000 Euro ab

Ein Jahr lang soll die Mitarbeiterin eines Geschäfts im Pongau Geld aus der Kassa abgezweigt habe. Etwa 15.000 Euro hat sie laut Ermittlern mit einem Trick ergattert. Motiv: Geldnot.

Die 26-jährige Frau soll so getan haben, als hätten Kunden Zigaretten oder Zigarren, Pfeifentabak oder ähnliches zurückgegeben, und sie hätte das Geld ausbezahlen müssen. Doch die Kunden gab es nicht, die zurückgebuchten Waren seien in Wahrheit nie verkauft worden, teilt die Polizei mit. Das angeblich an die Kunden zurückbezahlte Geld habe die Frau selbst eingesteckt. Etwa 15.000 Euro soll sie so binnen eines Jahres ergaunert haben. Bei einer internen Revision flog der Fall auf.

Frau wird wegen Betrugs angezeigt

Die Frau gab die Tricksereien zu, ihr Motiv ist laut Polizei Geldmangel. Die etwa 15.000 Euro bezahlte sie wieder zurück. Trotzdem werde sie wegen Betrugs angezeigt. Wenn es zu einem Gerichtsverfahren und einer Verurteilung kommen sollte, dann ist eine Strafe bis zu drei Jahren Gefängnis möglich.