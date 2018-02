Kontrollamt prüft Umbau des Franziskischlössls

Das Kontrollamt der Stadt Salzburg soll den Umbau des Franziskischlössls auf dem Kapuzinerberg prüfen. Es geht um die Frage, ob unrechtmäßig Steuergeld geflossen ist, weil auch zwei Luxus-Suiten für Übernachtungsgäste gebaut wurden.

Die ÖVP wird am Montag den Prüfauftrag erteilen. Den Umbau hat der Pächter laut Medienberichten in Form von Pachtnachlässen mit 18.000 Euro von der Stadt subventioniert bekommen. Es müsse dringend geprüft werden, welche Vereinbarungen es gegeben habe und wer die politische Verantwortung dafür trage, sagt ÖVP-Klubobmann Christoph Fuchs. Kritik übt Fuchs auch daran, dass die Umbauarbeiten an der Stadtimmobilie dem Gemeinderat erst im Nachhinein vorgelegt wurden.