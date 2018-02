Hundeleinenpflicht: Gemeinden unzufrieden

Gemeinden könnten wegen der geltenden Gesetzeslage kaum gegen Hundebesitzer einschreiten, die gegen die Leinenpflicht verstoßen. Das beklagen Salzburger Bürgermeister. Sie fordern eine Gesetzesänderung.

Eine ältere Dame geht am Ufer eines Flusses spazieren und sieht einen Hund auf sich zukommen. Er läuft trotz Leinenpflicht frei herum. Die Dame fürchtet sich, und obwohl nichts passiert, beschwert sie sich bei der Gemeinde.

Solche Fälle gibt es in Salzburgs Gemeinden zu Dutzenden. Die Gemeinden können derzeit aber kaum dagegen vorgehen - denn der eigentlich zuständigen Polizei fehle dafür das Personal, sagt Anton Unterluggauer von der Stadtgemeinde Zell am See.

„Unsere Leute können praktisch nicht einschreiten“

„Wir haben auch schon gemeindeeigene Kontrollorgane ausgeschickt. Die dürfen auch Personen nach ihrem Namen befragen. Doch wenn diese ihn nicht preisgeben oder - volkstümlich gesprochen - sagen: Leck mich am Arsch, dann können unsere Leute überhaupt nicht einschreiten. Wir müssen das tolerieren und das ist ein unbefriedigender Zustand“, beklagt Unterluggauer.

Das sei mit ein Grund, warum sich Zell am See jetzt eine eigene Stadtpolizei leiste, ergänzt Unterluggauer. Als unbefriedigend bezeichnet die derzeitige Gesetzeslage auch Salzburgs Gemeindeverbandspräsident, der St.Johanner Bürgermeister Günther Mitterer (ÖVP).

Eine Änderung müsste der Nationalrat beschließen

„Wir bräuchten für unsere gemeindeeigenen Organe die Möglichkeit, die Identität von Hundebesitzern, die gegen die Leinenpflicht oder auch andere ortspolizeiliche Bestimmungen verstoßen, verpflichtend feststellen zu können. Das ist eine Forderung, die wir schon seit Jahren durchzubringen versuchen. Doch bisher wurde wir immer wieder nur vertröstet.“

Eine entsprechende Gesetzesänderung müsste der Nationalrat aus verfassungsrechtlichen Gründen mit einer zwei Drittel-Mehrheit beschließen. Nach der geltenden Rechtslage kann ein gemeindeeigener Kontrollor im Ernstfall jedenfalls nur eines tun - nämlich einen „echten“ Polizisten rufen.

