Hirscher holt zweites Olympia-Gold

Marcel Hirscher aus Annaberg (Tennengau) hat sich bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang (Südkorea) Sonntagfrüh zum Doppelolympiasieger gekrönt. Nach Gold in der Kombination siegte Hirscher auch im Riesentorlauf überlegen.

Der beste Riesentorläufer dieser Saison steht auch nach dem wichtigsten Rennen des Jahres ganz oben. Marcel Hirscher war im Olympia-Riesentorlauf in Jonpjong einmal mehr eine Klasse für sich und lieferte erneut eine Machtdemonstration ab. Hirscher siegte 1,27 Sekunden vor dem Norweger Henrik Kristoffersen, der nach dem ersten Lauf nur Zehnter gewesen war.

„Musste voll riskieren und habe voll riskiert“

„Das Rennen war nicht einfach - im zweiten Durchgang waren die Bedingungen schon schwierig. Zudem sind mir ein paar Geschicklichkeitsfehler passiert. Beim Start bin ich schon fast etwas gestrauchelt, dann gab es einen Linienfehler, und so hat sich doch einiges summiert. Aber ich habe gewusst, dass ich voll riskieren muss nach dem Motto ‚alles oder nichts‘. Und so bin ich auch gefahren und habe alles auf eine Karte gesetzt“, sagte Hirscher unmittelbar nach seinem zweiten Olympiasieg.

APA/HANS KLAUS TECHT

Komplettiert wird das Podium vom drittplatzierten Alexis Pinturault (Frankreich), der sich Kristoffersen nur um vier Hundertstel Sekunden geschlagen geben musse, auf Hirscher aber schon einen Rückstand von 1,31 Sekunden aufweist.

Übrige Österreicher ausgeschieden

Weniger gut gelaufen ist es für die übrigen Österreicher. Christian Hirschbühl und Manuel Feller sind bereits im ersten Durchgang ausgeschieden. Stefan Brennsteiner aus Niedernsill (Pinzgau), der bei seiner Olympiapremiere nach dem ersten Lauf auf Platz 14 lag, schied mit ausgezeichneter Zwischenbestzeit im zweiten Durchgang aus und stürzte dabei unglücklich. Brennsteiner klagte danach über Schmerzen im Knie und wurde zu genaueren Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht.

Freud und Leid liegen für die Salzburger in Pyeongchang heute also eng beisammen - am Donnerstag hat Marcel Hirsche im Slalom die Chance auf die dritte Goldmedaille.

