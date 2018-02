Neukirchen-Bramberg baut Sommerangebot aus

Während die Wintersaison noch auf Hochtouren läuft, wälzen Touristiker im Oberpinzgau schon Pläne für kommenden Sommer. Neukirchen und das benachbarte Bramberg bauen ihr Sommerangebot für Familien und sportliche Urlauber aus.

Den Berg auch im Sommer zum Sportgerät machen: Diese Grundidee verfolgt so mancher Wintersportort schon seit einiger Zeit - so nun auch Neukirchen und Bramberg. Der Ausbau des Sommerangebots betrifft in erster Linie den Wildkogel, sagt die Tourismuschefin von Neukirchen und Bramberg, Ingid Maier-Schöppl.

„In Neukirchen planen wir einen Panoramaweg von der Berg- zur Mittelstation mit Aussichtsplattformen sowie Kraft- und Rastplätzen. Von der Mittelstation der Wildkogelbahn bis zum Gasthof Stockenbaum bauen wir einen Rutschenweg mit zehn Edelstahl-Rutschen in einer Länge zwischen 27 und 50 Meter. Es sind verschiedene Arten von Rutschen, wo man alleine oder auch nebeneinander auf einem Rutschensack rutschen kann.“

Mountaincart-Strecke in Bramberg

Und noch ein weiteres neues Angebot ist geplant, schildert Maier-Schöppl. „Wir arbeiten auch an einer Mountaincart-Strecke von der Bergstation der Smaragdbahn bis zur Mittelstation - das sind ungefähr viereinhalb Kilometer. Mountaincarts sind größere und kleinere Dreiräder, mit denen Erachsene und Kinder zu Tal fahren können. Und so verbinden wir die zwei Bergstationen von Neukirchen und Bramberg von der Wildkogelbahn bis hinüber zur Smaragdbahn. Dort haben wir oben schon seit Jahren die Kogel-Mogel-Abenteuer-Arena, einen Spielplatz auf mehr als 2.000 Meter Seehöhe, wo die Kinder sich austoben können.“

Diese neuen Angebote lassen sich Bergbahnen und die Tourismusverbände von Neukirchen und Bramberg in Summe rund eineinhalb Millionen Euro kosten.

