Mozartwettbewerb: Anna El-Khashem beste Sängerin

Die russische Sängerin Anna El-Khashem hat den Mozartwettbewerb 2018 der Uni Mozarteum in Salzburg gewonnen - in der Sparte Gesang vor dem Slowaken Peter Kellner und der Slowenin Mojca Bitenc. Kellner erhielt auch den Publikumspreis.

Uni Mozarteum

Den Spezialpreis für die beste Interpretation eines Vokalwerkes von Wolfgang Amadeus Mozart heimste auch die erst 22-jährige Gesamtsiegerin El-Khashem aus St. Petersburg ein. Insgesamt haben sich heuer 170 Sänger aus 35 Ländern beim Wettbewerb der Uni Mozarteum angemeldet. 37 Frauen und Männer davon wurden zur Endausscheidung nach Salzburg eingeladen. 32 sind angetreten, und ins Finale kamen sechs.

Petersburgerin in München engagiert

Der erste Platz beim diesjährigen Mozartwettbewerb bringt Champion Anna El-Khashem 15.000 Euro von der International Salzburg Association ein. Sie überzeugte die Jury mit diesen Liedern von Mozart: „Männer suchen stets zu naschen“, „Abendempfindung an Laura“, „Dans un bois solitaire“ und der Mozart-Opernarie „Vieni, vieni ov`amor t`invita“ aus „Lucio Silla“.

Die junge Künstlerin ist seit 2016 Mitglied des Opernstudios der Bayerischen Staatsoper in München, mehrfache Preisträgerin und Stipendiatin in ihrer Heimat Russland.

Bildergalerie:

zurück von weiter

Kellner im Grazer Opern-Ensemble

10.000 Euro vom Salzburger Raiffeisenverband kassiert der slowakische Bassbariton Peter Kellner, der auch einige Mozartlieder in höchster Qualität vortrug und auf dem zweiten Platz landete. Der 27-jährige Slowake begann sein Gesangsstudium an der Uni Mozarteum bei Boris Bakow. Er studiert nun bei Antonius Sol an der Kunstuniversität Graz und sang bisher in Theatern und Opernhäusern in Sevilla, Triest, Bratislava, Klagenfurt und Oldenburg. Seit 2015 gehört er zum Ensemble der Oper Graz.

Bitenc hat schon einige Bewerbe gewonnen

Den dritten Preis mit 5.000 Euro von der Europäischen Akademie der Wissenschaften holte sich die Slowenin Mojca Bitenc. Die 28-Jährige gewann bereits den Internationalen Gesangswettbewerb in Osijek. Sie ist auch Preisträgerin des Zinka Milanov Wettbewerbes in Rijeka (ebenfalls Kroatien) und des Ada Sari Wettbewerbes in Polen. Im Sommer 2017 sang sie bei den Bregenzer Festspielen die Contessa in Mozarts „Le nozze di Figaro“.

Jury des Mozartwettbewerbes 2018 in der Sparte Gesang: Barbara Bonney (Vorsitz), Stephanie Wippel, Bernarda Fink, Josef Wallnig, Hendrik Heilmann, David Rendall und Tobias Hasan.

Gerald Lehner, salzburg.ORF.at

Quatuor Tchalik gewann Streicher-Wettbewerb

Das junge Streichquartett Quatuor Tchalik aus Frankreich hat in der vergangenen Woche den Salzburger Mozartwettbewerb 2018 in der Sparte Streichquartette gewonnen. Zweites wurde das Eliot Quartett aus Deutschland vor vier Franzosen vom Quatuor Akos - mehr dazu in salzburg.ORF.at (salzburg.ORF.at; 9.2.2018)

Weitere Links: