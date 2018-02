Drogenfund in Asylheim

In einer Asylunterkunft in Oberalm (Tennengau) hat ein Spürhund der Polizei insgesamt 150 Gramm Marihuana gefunden. Die Drogen waren laut Ermittlern in einem alten Backofen versteckt.

Das Marihuana habe bisher keiner Person zugeordnet werden können, teilt die Polizei mit. Beamte setzen die Befragungen von ingesamt elf Bewohnern der Asylunterkunft fort.

Zweitägige Kontrollen

Der Fund kam bei einer großen, über zwei Tage anberaumten Kontrolle des Stadtgebietes von Hallein und der Nachbargemeinde Oberalm zum Vorschein. Dabei nahmen Fremden- und Kriminalpolizisten auch ein Bordell, ein Nachtlokal und die Bahnhöfe von Hallein und Oberalm unter die Lupe.