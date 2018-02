Nach tödlichem Skiunfall: Zeugen gesucht

Knapp eine Woche nach einem tödlichen Skiunfall in Saalbach (Pinzgau) hat die Polizei den Unfallhergang noch nicht genau klären können. Sie sucht deshalb jetzt nach Zeugen, die den Unfall der 52-jährigen Frau beobachtet haben.

Der Unfall passierte am vergangenen Freitag (9. Februar) gegen 16.00 Uhr auf der Bernkogel-Abfahrt in Saalbach: Ein 19-jähriger holländischer Snowboarder stieß dort mit der 52-jährigen Oberösterreicherin zusammen. Die Frau wurde per Hubschrauber ins Spital nach Zell am See geflogen, wo sie dann aber noch am selben Tag an ihren schweren inneren Verletzungen starb.

Offizieller Hilfsaufruf

Die genauen Umstände der Kollision sind aber laut Polizei noch nicht geklärt - weswegen sie jetzt offiziell nach Skifahrern oder anderen Zeugen des Unfalls sucht. Diese sollen sich bei der nächsten Polizeiinspektion melden. Der 19-jährige Snowboarder blieb bei dem Unfall unverletzt.

Link: