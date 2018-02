Brand in Aluminiumwerk Lend

Im Aluminiumwerk in Lend (Pinzgau) ist kurz vor Mittwochmittag ein Brand ausgebrochen. Rund 30 Feuerwehrleute aus Lend, Taxenbach und Embach hatten die Flammen rasch unter Kontrolle gebracht.

Der Brand is kurz vor Mittag in einer Absauganlage des Aluminiumwerks in Lend (Pinzgau) ausgebrochen. Ersten Informationen zufolge gab es keine Verletzten.

Feuerwehren konnten Brand rasch löschen

Rund 30 Feuerwehrleute aus Lend, Taxenbach, und Embach hatten die Flammen rasch unter Kontrolle, bereits nach zehn Minuten war der Brand gelöscht. Die Produktion konnte zwei Stunden nach dem Brand-Aus" wieder aufgenommen werden.

Die Brandursache muss erst geklärt werden, heißt es seitens der SAG und auch der Schaden hielte sich in Grenzen. Durch die relativ kurze Dauer des Einsatzes konnte der Produktionsausfall gering gehalten werden. Wie hoch der Schaden an der Absauganlage zu beziffern sein wird, ist derzeit noch unklar.