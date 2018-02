Hofwirt Seekirchen: Gemeinde investiert 2,3 Mio

Der Hofwirt in Seekirchen (Flachgau) könnte in 10 Monaten wieder aufsperren - das stellt die Gemeinde in Aussicht. Sie hat das Gebäude aus dem 15. Jahrhundert gekauft nachdem die Bürger entschieden haben, dass das Haus zu erhalten sei.

Mehr als zwei Millionen Euro steckt die Gemeinde Seekirchen (Flachgau) in die Sanierung und den Umbau des Hofwirts und kündigt zudem eine schnelle Sanierung für das älteste Gebäude im Zentrum des Ortes an. 550.000 Euro hat die Gemeinde vor knapp drei Jahren für den Hofwirt bezahlt.

Bürger entschieden sich für Kauf durch Gemeinde

Dem Kauf liegt ein Bürgerentscheid vor eineinhalb Jahren zugrunde, in dem die Einwohner Seekirchens für den Erhalt des Gebäudes gestimmt haben. Heuer im Mai sollen die Bauarbeiten beginnen und bis Jahresende abgeschlossen sein, sagt Bürgermeisterin Monika Schwaiger von der ÖVP.

ORF

Schwaiger hofft mit dem für die Sanierung beschlossenen Budget auszukommen, sei allerdings „keine Prophetin“, so die Bürgermeisterin: „Ich gehe aber davon aus, dass wir mit dem Kostenrahmen auskommen. Schließlich haben wir noch zusätzliche Reserven beschlossen. Aber wir werden versuchen den Rahmen einzuhalten und andernfalls schauen, wo sich noch etwas einsparen lässt“, versichert Schwaiger.

Budget bereits um 200.000 Euro erhöht

Im Sommer hat die Gemeinde das Budget für die Sanierung von 2,1 auf 2,3 Millionen Euro erhöht. Dafür haben ÖVP und FPÖ, gestimmt, gegen die Stimmen von SPÖ, Lebenswertes Seekirchen und der Freien Wähler Seekirchen (FWS).

ORF

Pächter hat bereits mündlich zugesagt

Auch ein Pächter steht schon bereit, sagt Schwaiger, wenn auch nur mit mündlicher Zusage. Es handelt sich um einen gelernten Koch aus Tirol: „Er wartet jetzt ab bis alles fertig ist, dann werden wir nähere vertragliche Vereinbarungen mit ihm treffen“, sagt Bürgermeisterin Schwaiger. Der Hofwirt soll als Wirtshaus mitsamt Veranstaltungssaal betrieben werden.

