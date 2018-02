Ferienhalbzeit: Touristiker sehr zufrieden

Äußerst zufrieden zeigen sich Touristiker nach dem Urlauberschichtwechsel in den Semesterferien. In der ersten Ferienwoche waren die Unterkünfte in allen Bezirken gut gebucht, und seien es auch weiterhin, heißt es.

Es gebe fast überall volle Häuser, und nur noch einzelne Zimmer seien zu bekommen, erzählt Gerhard Wolfsteiner, Regionalbetreuer von SalzburgerLand Tourismus (SLT) für den Ennspongau. In der der laufenden Faschingswoche hätten besonders viele europäische Länder und Regionen ihre Semesterferien. Die daraus resultierende große Anzahl der Gäste mache alle Beteiligten zufrieden - von den Hoteliers und anderen Zimmervermietern über die Skischulen bis hin zu den Lift- und Seilbahnunternehmen, so der Experte.

Auslastung weiterhin bis zu 95 Prozent

Auch in der kommenden Woche liege die Auslastung noch immer bei etwa 95 Prozent, sagt Wolfsteiner. Auch der Tennengau sei heuer sehr gut gebucht, schildert dessen Regionalbetreuer Franz Pölzleitner: „Wir sind großteils ausgebucht, vor allem in Pistennähe sind fast alle Zimmer vergeben.“

Über Gäste aus ganz Europa freut sich auch die SLT-Regionalmanagerin Andrea Moser-Dengg. Die Rückmeldungen der Zimmervermieter seien äußerst positiv. Und die prognostizierte Schneelage sorge auch nächste Woche für Optimismus: „Es ist schon wieder viel Neuschnee dazugekommen, und am Wochenende soll es schön werden. Also nichts wie hinauf zum Skifahren!“

Auch im Pinzgau sind Vermieter, Restaurants, Skischulen, Lift- und Seilbahnbetreiber zufrieden mit der laufenden Saison. Dort sei für die dritte und letzte Ferienwoche bereits ein großer Erfolg absehbar, teilen Touristiker mit.

