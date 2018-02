85 Salzburger Lokale freiwillig rauchfrei

85 Lokale in Stadt und Land Salzburg sind mittlerweile freiwillig rauchfrei - das meldet das Land, das die Initiative ins Leben gerufen hat, nachdem sich die Bundesregierung nicht auf ein totales Rauchverbot in der Gastronomie einigen konnte.

Einen Monat nach dem Start der Landesinitiative zu freiwillig rauchfreien Lokalen, haben sich 85 Wirte dafür entschieden, auf Zigarettenrauch zu verzichten: 24 in der Stadt Salzburg, 17 im Flachgau, fünf im Tennengau, zwölf im Pongau, 21 im Pinzgau und fünf im Lungau.

Die teilnehmenden Lokale bekommen vom Land einen Aufkleber für den Eingang, der das betreffende Lokal mit der Aufschrift „Salzburg freiwillig rauchfrei“ kennzeichnet. Außerdem sind die entsprechenden Betriebe auf der Internetseite des Landes aufgelistet.

Schutz der Mitarbeiter und Nachfrage als Grund

Als Grund für die Teilnahme an der Initiative geben die meisten Gastronomen einerseits den Schutz der Mitarbeiter an, andererseits die Nachfrage der Gäste nach rauchfreien Lokalen. Ausschlaggebend sei außerdem, dass einige Wirtshäuser nicht gesetzeskonform in Raucher- und Nichtraucherbereiche trennbar seien, weil es der bauliche Grundriss nicht zuließe.

Gesundheitsreferent Christian Stöckl (ÖVP) zeigt sich ob der regen Teilnahme der Gastronomen erfreut: Unabhängig von der Zahl der Beteiligten Wirte gehe es ihm um Bewusstseinsbildung sagt Stöckl. Er wolle, dass möglichst viele Raucher ihr - für sie Selbst sowie auch für Andere - schädigendes Verhalten überdenken. Auch sei die Vorbildwirkung wichtig. Kinder und Jugendliche würden am besten vom Rauchen abgehalten, wenn das Nichtrauchen zum Normalzustand würde.

