Snow Volleyball präsentiert sich bei Olympia

Pyeongchang steht derzeit nicht nur im Zeichen olympischer Disziplinen, sondern auch solcher, die es noch werden wollen. Eine Delegation aus Salzburg versucht das Olympische Komittee am Mittwoch vom Snow Volleyball zu überzeugen.

Am Mittwoch wird vor dem Österreichhaus in Pyeongchang gebaggert und gepritscht: Dann spielen internationale Volleyballstars im Schnee. Das Regelwerk unterscheidet sich dabei gar nicht so sehr von der sommerlichen Variante. Der Salzburger Event-Manager Martin Kaswurm „erfand“ den Sport 2008, als er erste Wettkämpfe in Wagrain (Pongau) organisierte.

ÖOC/AustriaHouse

Seitdem versucht Kaswurm, Snow Volleyball populär zu machen: „Es funktioniert eigentlich wie Beachvolleyball, wir tauschen lediglich den Untergrund aus,“ sagt der Erfinder. „Der einzige gravierende Unterschied ist das Equipment. Man spielt mit Fußballschuhen und hat mehrere Lagen Kleidung an - mehr als im Sommer.“

Von der Skihütten-Idee zu Olympia?

Snow Volleyball hat sich von einer Skihüttenidee - wie Kaswurm erzählt - konstant weiterentwickelt. Immer größer wurden die Turniere - auch außerhalb von Salzburg.

ÖOC/AustriaHouse

Nächstes Ziel heißt Olympische Spiele

Heuer wird in Wagrain die erste Snow-Volleyball-Europameisterschaft stattfinden. Auch in Nordamerika und Asien gibt es bereits Turniere. Aber die Organisatoren haben schon das nächste große Ziel im Auge: Der Sport soll olympisch werden. Zu diesem Zweck wird die Präsentation am Mittwoch vom Internationalen Olympischen Komittee (IOC) begutachtet. Dieses muss dann entscheiden, ob der Sport olympiatauglich ist.

ÖOC/AustriaHouse

Wenn das Event am Mittwoch das IOC überzeugt, könnte Snow Volleyball frühestens bei den olympischen Winterspielen 2026 eine offizielle Disziplin werden. Martin Kaswurm sieht in der Sportart auch Potenzial, den Salzburger Wintertourismus anzukurbeln: „Wir fokussieren uns stark auf Skigebiete. Durch Snow Volleyball könnten neue Zielgruppen angesprochen werden. Salzburg könnte damit als Standort weiterentwickelt werden,“ so Kaswurm.

