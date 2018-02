Stadt baut Radwege weiter aus

Die Radweg-Unterführungen bei Nonntaler Brücke und Staatsbrücke in der Stadt Salzburg werden breiter. Das soll den Radlern mehr Sicherheit bringen. Bis zu 10.000 fahren dort täglich vorbei.

Zwei Millionen Euro steckt die Stadt Salzburg in die Verbesserung des Radwegenetzes. 180 Kilometer gibt es in der Stadt. Und es sollen noch mehr dazukommen. Drei Neubauten sollen allein noch im Jahr 2018 fertig sein – die Lückenschlüsse bei Hagenau in Richtung Bergheim (Flachgau), in der Kleßheimer Allee und entlang des Almkanals.

Künftig noch mehr Radwege

Die Planungen für die Verbreiterung der Unterführungen Nonntaler Brücke und Staatsbrücke sollen weiter vorangetrieben werden. Im Stadtteil Gnigl entsteht beim Neubau der ÖBB-Bahnbrücke auch ein neuer Radweg. Bestehende Radwege werden heuer saniert - zum Beispiel bei Ignaz Rieder Kai, Freisaalweg oder entlang der Franz-Josef-Straße.

Alle Straßenbauvorhaben im Stadtgebiet werden automatisch einer Prüfung unterzogen, ob dort auch Radwege gebaut werden können. Das betrifft auch neue Kreisverkehre. Und Stellen, an denen es immer wieder Unfälle mit Radfahrern gibt, sollen entschärft werden – auch Kreisverkehre.

Anteil bei Gesamtverkehr auf 28 Prozent steigern

In der Landeshauptstadt beträgt der Radler-Anteil am Gesamtverkehr rund 20 Prozent. Er soll in den nächsten Jahren auf 28 Prozent steigen, um das Stau- und Verkehrschaos mit Kraftfahrzeugen zu verringern. Gestiegen sind zuletzt auch die Unfallzahlen der Radler.