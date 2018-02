Skifahrerin im Spital verstorben

Eine Oberösterreicherin ist an den Folgen einer Kollision mit einem Snowboarder im Skigebiet Saalbach-Hinterglemm (Pinzgau) im Spital verstorben. Es gab am Wochenende einige weitere schwere Unfälle auf Pisten.

ORF.at/Roland Winkler

Die am Wochenende verstorbene Oberösterreicherin war am Freitag auf der Piste mit dem 19-jährigen Snowboarder aus den Niederlanden zusammengestoßen. Während der junge Mann unverletzt blieb, erlitt die 52-jährige Skifahrerin schwere Verletzungen.

Genaue Todesursache noch unklar

Das Team eines Rettungshubschraubers brachte sie ins Krankenhaus nach Zell am See (ebenfalls Pinzgau). Dort ist die Frau am Samstag ihren Verletzungen erlegen. Die Todesursache ist laut Ermittlern der Alpinpolizei noch nicht restlos geklärt.

Zwei Verletzte bei Pisten-Crashs

Ein Skifahrer ist nach einer Kollision mit einer Frau in Obertauern am Freitagnachmittag geflüchtet. Die 42-Jährige wurde schwer verletzt. Auch in Wagrain (ebenfalls Pongau) gab es einen Zusammenstoß. Dort wurde eine Schülerin verletzt - mehr dazu in salzburg.ORF.at (11.2.2018)

Junger Skifahrer rammt Motorschlitten

Ein 14-jähriger Skifahrer ist Sonntag bei der Abfahrt vom Wildkogel bei Neukirchen (Pinzgau) mit einem Anhänger eines Motorschlittens zusammengestoßen. Der Schüler aus Dänemark wurde schwer verletzt - mehr dazu in salzburg.ORF.at (11.2.2018)