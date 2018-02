Zwei Verletzte bei Pisten-Crashs

Ein Skifahrer ist nach einer Kollision mit einer Frau in Obertauern am Freitagnachmittag geflüchtet. Die 42-Jährige wurde schwer verletzt. Auch in Wagrain (ebenfalls Pongau) gab es einen Zusammenstoß. Dort wurde eine Schülerin verletzt.

Bei dem Pisten-Crash in Obertauern blieb die Frau aus Deutschland mit Verletzungen an der Unfallstelle liegen. Sie hatte starke Schmerzen. Der mutmaßliche Raser und Verursacher des Unfalles stand wieder auf und fuhr davon.

Zu dem Zusammenstoß kam es um 15.55 Uhr auf der blau markierten Piste der Hochalmbahn-Abfahrt. Die 42-jährige Urlauberin wurde so schwer verletzt, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus nach Schwarzach gebracht werden musste. Sie hatte sich Verletzungen im Bauchbereich und an der linken Hand zugezogen.

Zehnjährige Schülerin verletzt

Schon am Freitagvormittag kollidierten auf einer Piste der Flying Mozart-Seilbahn im Skigebiet von Wagrain ebenfalls zwei Wintersportler. Ein zehnjähriges Mädchen aus Rumänien wurde dabei verletzt. Der zweite Unfallbeteiligte leistete mit anderen Skifahrern Erste Hilfe, gab aber seine Personendaten nicht bekannt.

Laut Polizei soll es sich um einen ca. 60-jährigen Einheimischen handeln. Die Polizei ersucht den Mann, sich bei der Polizeiinspektion zu melden und bittet Zeugen um Hinweise.