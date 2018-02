Fast 15.000 illegale Migranten aufgegriffen

An der österreichisch-bayerischen Grenze sind 2017 noch immer 14.630 Migranten von der Polizei aufgegriffen worden, die laut Ermittlern illegal unterwegs waren. Allein das rechtfertige die Grenzkontrollen noch immer, heißt es bei Behörden.

Deutsche Politik und Polizei bleiben dabei. Bei der Einreise nach Bayern ist an allen Grenzübergängen weiterhin mit Kontrollen zu rechnen - an Bundesstraßen etwa wie in Salzburg zu Freilassing stichprobenartig, an Autobahnen wie auf dem Salzburger Walserberg oder bei Kufstein-Kiefersfelden ständig, sagt Rainer Scharf von der deutschen Bundespolizei im bayerischen Rosenheim. Dort befindet sich die Einsatzzentrale der deutschen Behörden für die Grenze zu Österreich.

Bis zu 1.500 Migranten, 30 Schlepper pro Monat

„Wir greifen bei unseren Grenzkontrollen auf Autobahnen, Bundesstraßen und sonstigen Nebenstrecken immer wieder illegale Migranten auf. Und wir beobachten auch nach wie vor eine Schlepperkriminalität, die wir bekämpfen. Das alles sehen wir als Zeichen, dass unsere Kontrollen richtig sind“, betont Scharf.

1.600 Beamte in Uniform und Zivilfahnder entdecken dabei pro Monat entlang der deutsch-österreichischen Grenze von Oberösterreich über Salzburg bis Tirol bis zu 1.500 Einwanderer, die illegal unterwegs sind - und bis zu 30 Schlepper.

ORF

Darüber hinaus erwischen die Polizisten mutmaßliche Drogenschmuggler, Autoschieber, oder per Haftbefehl gesuchte Personen. Bis mindestens Mai bleiben die Kontrollen aufrecht, danach ist eine neuerliche Verlängerung möglich.

