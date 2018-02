Ferienverkehr: Staus durch Schichtwechsel

Kommendes Wochenende soll es wieder große Staus auf den Fernverkehrsstraßen in Salzburg geben. In Salzburg, Tirol, Kärnten und Burgenland beginnen Semesterferien - ebenso in Bayern, anderen deutschen Ländern und Tschechien.

In anderen deutschen Bundesländern enden die Ferien. Der Schichtwechsel der Urlauber dürfte am kommenden Wochenende auf den Autobahnen wieder zu massiven Verkehrsbehinderungen und Staus führen.

Die einen kommen, andere gehen

Für knapp 500.000 Schüler aus Wien, Niederösterreich und Vorarlberg enden die Semesterferien am Wochenende.

Auf dem Walserberg in Fahrtrichtung Deutschland dürften sich die üblichen Staus wegen der Grenzkontrollen am Wochenende weiter verstärken. Generell sei mit Staus auf Tauern- und Westautobahn sowie auf den Zufahrtsrouten zu den Skigebieten zu rechnen, heißt es von ÖAMTC und ARBÖ.