Sauna in Flammen: Pension evakuiert

In Saalbach-Hinterglemm (Pinzgau) musste Dienstagabend eine Pension evakuiert werden. 26 Gäste wurden in ein benachbartes Hotel gebracht, weil in der Sauna ein Feuer ausgebrochen war.

Am frühen Dienstagabend begann es in der Saune der Pension zu brennen. Die Pension im Zentrum von Saalbach-Hinterglemm war innerhalb kürzester Zeit stark verraucht. Mehr als 100 Feuerwehrleute aus der Umgebung rückten an, um den Brand zu löschen und das Gebäude zu belüften. Das Feuer konnte von der Feuerwehr rasch unter Kontrolle gebracht und schließlich gelöscht werden.

FF Saalbach

26 Gäste wurden vorsorglich evakuiert. Verletzt wurde niemand, die Gäste in der Folge auf benachbarte Quartiere verlegt. Durch den Brand wurde die Sauna erheblich beschädigt.Der Brand dürfte laut ersten Erhebungen durch einen technischen Defekt entstanden sein.