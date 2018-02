Prozess gegen mutmaßliche Räuber

Am Landesgericht wird am Dienstag drei mutmaßlichen Räubern der Prozess gemacht. Die jungen Männer sollen im November 2017 in Hallein (Tennengau) einen Studenten überfallen haben.

Laut Staatsanwaltschaft sollen die drei jungen Männer mit einem Totschläger auf den Studenten losgegangen sein. Sie forderten Geld von ihm und prügelten mit dem verbotenen Schlagstock auf den 22-Jährigen ein. Der Student konnte sich losreißen und in ein Lokal fliehen. Die mutmaßlichen Räuber im Alter von 18, 19 und 20 Jahren verfolgten ihn aber. Im Lokal attackierten sie den jungen Mann erneut - laut Anklage ohrfeigten und bedrohten sie ihn dabei.

Schon kurz nach dem verhinderten Raub konnten Polizisten alle drei Verdächtigen - es handelt sich um zwei Österreicher und einen Mazedonier - festnehmen. Die drei stehen am Dienstag wegen schweren Raubes vor Gericht. Bei einer Verurteilung drohen den Angeklagten bis zu 15 Jahre Haft.