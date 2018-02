Sieg für Eva Walkner bei Freeride-World-Tour

Ex-Weltmeisterin Eva Walkner hat die Freeride World Tour 2018 mit einem Sieg begonnen. Die Extremskifahrerin aus Kuchl (Tennengau) hat sich im kanadischen Lake Louise beim ersten Bewerb durchgesetzt.

Der Auftakt der Freeride-World-Tour brachte am Montag in Kicking Horse in Kanada einen Sieg für Salzburg. Bei den Skifahrerinnen siegte die Kuchlerin Eva Walkner mit 86 Punkten vor der Italienerin Arianna Tricomi und der Kanadierin Kylie Sivell. „Ich bin total happy. Der Schnee war fantastisch, es hat heute total Spaß gemacht", sagte Eva Walkner bei der Siegerehrung.

Eva Walkner

Die Freeride-World-Tour gastierte zum ersten Mal nach 2014 wieder in Kanada. Schauplatz war der Hang „Ozone“ in Kicking Horse, an dem die Fahrer zwischen zwei Startpositionen auf 2504 Meter und 2454 Meter wählen konnten. Das Ziel an dem südöstlich exponierten Hang mit einem durchschnittlichen Gefälle von 44 Grad lag auf 2180 Meter.

Die Schwester von Dakar-Sieger Matthias Walkner war 2015 und 2016 Gesamtsiegerin und hat im vergangenen Jahr den 2.Platz erreicht. In Lake Louise steht am Dienstag noch ein weiteres Rennen auf dem Programm.

