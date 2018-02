Skitourengeher stürzte 300 Meter ab

In Werfenweng (Pongau) ist ein Skitourengeher schwer verletzt worden. Der 23-Jährige stürzte bei der Abfahrt vom Eiskogel in einer Steilrinne etwa 300 Meter in felsiges Gelände ab.

Zwei deutsche Alpinisten, beide 23 Jahre alt, stiegen über die Tauernscharte auf den 2321 Meter hohen Eiskogel auf. Die beiden ortskundigen und gut ausgerüsteten Alpinisten wollten für die Abfahrt eine Variante in teilweise extrem steilem, felsdurchsetztem Gelände wählen. Nachdem die beiden Deutschen ca. 600 Höhenmeter abgefahren waren, gelangten sie in den Einfahrtsbereich einer steilen Rinne.

Skitourengeher konnte selbst Notruf absetzen

Gleich nach den ersten Schwüngen kam der 23-Jährige zu Sturz und stürze Kopf voran über teilweise felsdurchsetztes Gelände ab. Im Auslauf der Rinne blieb der Deutsche nach rund 300 Metern schwer verletzt liegen. Der Freund des abgestürzten Alpinisten versuchte sofort zu dem Verunfallten abzusteigen. Aufgrund der Schwierigkeit des Geländes gelang ihm das jedoch nicht.

Der verletzte Skitourengeher konnte aber noch selbst einen Notruf absetzen. Die Besatzung eines Rettungshubschraubers konnte den jungen Mann mittels Tau bergen. Er wurde ins Spital gebracht. Der Begleiter des Deutschen wurde vom Polizeihubschrauber ins Tal gebracht.

Sechs Verletzte auf Pisten

Auch auf gesicherten Pisten wurden am Montag insgesamt sechs Wintersportler verletzt. Vorwiegend bei Zusammenstößen - etwa in Obertauern (Pongau/Lungau), Mauterndorf (Lungau) und Werfenweng (Pongau).