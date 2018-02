Solidarität für Familie nach Großbrand

Nach dem Großbrand, bei dem ein Bauernhof in Maria Alm-Krallerwinkl (Pinzgau) schwer beschädigt wurde, ist die Solidarität für die betroffene achtköpfige Familie groß: Verwandte, Nachbarn und die Bauernkammer helfen.

Der Hof ist nach Abschluss der Löscharbeiten in der Nacht auf Montag eine Brandruine. Die Höhe des Schadens ist noch nicht klar, könnte aber in die Millionen gehen. Für die Bauernfamilie geht es jetzt um ihre Existenz - auch wenn die Feuerwehr am Sonntag 78 Rinder, rund 30 Schafe und auch einige Ziegen aus dem brennenden Stall holen konnte.

Neue Bleibe für Familie, Pensionsgäste und Tiere

Montagvormittag liefen die Aufräumarbeiten bei dem Hof: Die Feuerwehr war dabei ebenso da wie viele Helfer aus der Umgebung. Auch Vertreter der Pinzgauer Bezirksbauernkammer kamen, um die Familie zu unterstützen. In dem Hof lebten ja acht Personen: Eine junge Familie mit noch sehr kleinen Kindern - das jüngste erst ein paar Wochen alt - sowie die beiden Altbauern. Doch in diesem Notfall helfe die Dorfgemeinschaft zusammen, sagt Bürgermeister Alois Gadenstätter (WPM): „Die Familie ist Gott sei Dank schnell einmal bei der Verwandtschaft untergekommen - die wohnen in der Nähe. Die Gäste - es sind 19 Gäste gewesen - sind in einem örtlichen Hotel in Maria Alm untergebracht worden. Das hat auch sehr gut geklappt. Und bei den Tieren hat die Almer Bauernschaft und die Kollegen sofort reagiert. Die Tiere sind bei ansässigen Bauern untergebracht worden.“

Die Bauernfamilie habe durch den Brand „natürlich einen Schock“, schildert der Bürgermeister. „Aber es geht ihnen sehr gut. Sie sind bei Aufräumarbeiten und werden schon über die Zukunft nachdenken.“

Brandermittler nehmen Arbeit auf

Die Brandursache ist dagegen weiter unklar. Dei Brandsachverständigen trafen Montagmittag bei dem Hof ein - und nahmen ihre Arbeit auf.

Bilder von den Löscharbeiten am Sonntag

