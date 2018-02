Weniger Skidiebstähle in Salzburg

Mehr als 4.100 Wintersportgeräte sind 2016 österreichweit als gestohlen gemeldet worden. Salzburg liegt im Bundesländervergleich nach Tirol auf Platz Zwei - die Skidiebstähle sind insgesamt aber zurückgegangen.

Mehr als 1.110 Paar Ski wurden im Bundesland Salzburg 2016 als gestohlen gemeldet. Die Zahl der Diebstähle ging allerdings in den vergangenen Jahren zurück. Auch im Pinzgau, wo man mit Präventionsmaßnahmen und Kontrollen die Zahl der Skidiebstähle deutlich senken konnte - von 1.700 in Spitzenjahren auf rund 700 derzeit, sagte Bezirkspolizeikommandant Kurt Möschl. „Gelungen ist uns das durch genaueres Arbeiten, sowie kriminalpolizeiliche Beratungen in Hotels und in Sportgeschäften.“ Außerdem wurden Fahrzeuge etwa aus dem Glemmtal (Pinzgau) systematisch auf Skidiebstahl kontrolliert.

ORF

Ganze Skikeller werden kaum mehr ausgeräumt

Dass ganze Skikeller von Diebesbanden leergeräumt werden, das gibt es so kaum mehr, sagte Möschl. Allerdings ist nicht jeder gemeldete Diebstahl wahr: „Wir haben gewusst, dass früher viele der Diebstähle Versicherungsbetrügereien waren. Dem wurde Einhalt geboten - die Skiversicherungen zahlen nicht mehr so viel wie früher. Außerdem werden nach wie vor Ski vertauscht“, sagte Möschl.

Ski nie paarweise abstellen

Ski sollten jedenfalls nicht paarweise, sondern getrennt abgestellt oder in versperrbaren Skidepots verwahrt werden, empfehlen Polizei und Versicherungen. Außerdem gibt es Skischlösser, ähnlich von Radschlössern mit einem Zahlenschloss. Eine Möglichkeit, die Sportwarenhändler Andreas Süß empfiehlt, sei es, die Ski zu „tauschen“. „Ist man mit einer Gruppe unterwegs, dann kann jeder den zweiten Ski mit dem anderen tauschen und entfernt voneinander abstellen - das funktioniert relativ gut“, sagte Süß.

Link: