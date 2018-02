Pinzgauer Bauernhof in Vollbrand

In Maria Alm (Pinzgau) sind 180 Feuerwehrleute beim Großbrand eines Bauernhofes im Einsatz. Der Stall ist in Flammen aufgegangen. Auch das Wohnhaus ist betroffen. Die Bewohner konnten in Sicherheit gebracht werden.

Kurz vor halb zwölf Uhr Sonntagmittag ist die Feuerwehr zu dem Einsatz gerufen worden, schilderte Einsatzleiter Johannes Esselberger von der Feuerwehr Maria Alm. „Auch das Wohnhaus brennt schon. Wir schauen, dass wir das Dach des Hauses von innen aufmachen, um noch etwas zu retten - mit schwerem Atemschutz.“ Die Kühe konnten aus dem Stall gerettet werden, die Ziegen seien verbrannt, weil sie wieder zurück in das Feuer gelaufen sind, sagte Esselberger.

Der Stall ist komplett niedergebrannt. Die Löscharbeiten werden voraussichtlich noch bis zum späteren Nachmittag dauern. Die Ursache des Feuers ist noch unklar, ausgebrochen ist der Brand im Heuboden. Im Einsatz sind die Feuerwehren Maria Alm, Saalfelden, Leogang, Maishofen, Zell am See und St. Martin bei Lofer sind mit insgesamt 32 Fahrzeugen im Einsatz. Ein Feuerwehrmann wurde mit Verbrennungen ins Krankenhaus nach Zell am See (Pinzgau) gebracht.