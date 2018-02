Konzept gegen Missbrauch im Kindergarten

Der Kindergarten Neumarkt am Wallersee (Flachgau) bekommt als erster im Land ein Präventions - Gütesiegel. Die Pädagogen haben ein sexualpädagogisches Konzept ausgearbeitet, um Übergriffe auf Kinder verhindern zu können.

Hintergrund für dieses Konzept waren mehrere Missbrauchsfälle, für die ein ehemaliger Kindergärtner vergangenen August verurteilt worden ist - mehr dazu in: Kindergarten-Missbrauch: Bewährungsstrafe fix (salzburg.ORF.at; 19.12.2017). Mit dem neuen sexualpädagogischen Konzept will der Kindergarten Pädagogen, Eltern und Kinder sensibilisieren - das sei das oberste Ziel.

Pädagogen erarbeiteten das 18-seitige Werk gemeinsam mit dem Verein „selbstbewusst“, der sich auf die Prävention von sexuellem Missbrauch spezialisiert hat. Seit ein paar Wochen liegt das Konzept im Kindergarten auf und ist auch im Internet abrufbar, erklärte die Kindergarten-Leiterin Norma Mandl.

Eltern, Umfeld aufmerksam machen

Es gehe bei dem Konzept darum, nicht nur die Eltern, sondern das ganze Umfeld aufmerksam zu machen. Kinder sollen auf Situationen vorbereitet sein, die für sie unter Umständen ungünstig verlaufen könnten, sagte Mandl. Im Konzept stehen Strategien um das Selbstwertgefühl der Kinder zu stärken, Hinweise um Täter zu erkennen und die biologische Aufklärung der Kinder im Vordergrund. Speziell durch die richtige Benennung der Geschlechtsteile sollen die Kinder lernen wie sie sagen können, wenn sie jemand unsittlich berührt hat, so Mandl.

„Die Eltern nehmen das sehr gut auf. Ganz wichtig ist es, die Eltern vorab zu informieren - was ist am Plan, warum machen wir das. Für uns ist es besonders wichtig, die Eltern mit im Boot zu haben“, sagte die Leiterin des Neumarkter Kindergartens. Andere Kindergärten haben bereits Interesse an dem sexualpädagogischen Konzept angemeldet, ergänzte Mandl.

