Lenker nach Fahrerflucht im Pinzgau gesucht

Auf der Glemmtaler Landesstraße in Richtung Maishofen (Pinzgau) kam es am frühen Samstagnachmittag zu zwei Unfällen. Bei einem musste ein Lkw-Fahrer ausweichen, um eine Kollision zu vermeiden - der Autofahrer fuhr davon.

Begonnen hat alles mit einem Unfall auf der schneeglatten Fahrbahn: Eine Autofahrerin kam auf der Glemmtaler Landesstraße ins Rutschen und kollidierte mit einem entgegenkommenden Lenker. Durch die Kollision wurde der Mann im Gesicht leichten Grades verletzt und ins Krankenhaus nach Zell am See gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

FF Viehhofen – Richard Ronacher

Lkw-Fahrer musste ausweichen, Auto fuhr davon

Noch während die Aufräumarbeiten in Gange waren, kam es fast wieder zu einem Zusammenstoß: Ein Lkw-Fahrer wollte die Unfallstelle passieren, in diesem Moment fuhr ein schwarzer Pkw mit nicht österreichischem Kennzeichen von Maishofen kommend auf seinem Fahrstreifen an den verunglückten Fahrzeugen vorbei und nötigte den 56-jährigen zu einer Vollbremsung, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Dadurch rutschte der Lkw nach rechts gegen die Leitschiene und wurde deutlich beschädigt. Auch die Leitschiene wurde erheblich deformiert.

Zeugen des Unfalls werden gesucht

Der schwarze Pkw setzte die Fahrt ohne Anzuhalten fort und konnte sich unerkannt vom Unfallort entfernen. Zeugen des Vorfalles werden ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Zell am See zu melden.