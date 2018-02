Staus und Unfälle im Reiseverkehr

Im Reiseverkehr ist es am Samstag zu zahlreichen Staus wegen Überlastung gekommen. Betroffen waren vor allem die Tauernautobahn (A10) und die Westautobahn (A1) Richtung Salzburg.

Sowohl zwischen Golling und Kuchl und ab Hallein (Tennengau) staute es bis zur Grenze am Walserberg. Die Wartezeit betrug zu Mittag rund eineinhalb Stunden. Auf der A1 kam es abschnittsweise zu Staus wegen Überlastung, vor allem im Bereich zwischen Eberstallzell und Regau (Oberösterreich) waren es rund sechs Kilometer zu Mittag und im Bereich Wallersee (Flachgau) gab es vier Kilometer zähen Verkehr. Auch ab dem Salzburger Flughafen Richtung München mussten Autofahrer zu Mittag mit rund eineinhalb Stunden Anfahrtszeiten rechnen.

Einsatz von Räum - und Streufahrzeugen verdreifacht

Auf den Bundesstraßen kam es zu Verzögerungen wegen des anhaltenden Schneefalls - vor allem im Flachgau. Auf der Wiener Straße (B1) zwischen Eugendorf und Straßwalchen (Flachgau) behinderten am späten Vormittag mehrere Unfälle den Verkehr. Samstagfrüh waren fünf Fahrzeuge des Winterdienstes im Einsatz, Samstagmittag wurden zehn zusätzliche Räummaschinen eingesetzt.

Starkes Reiseverkehrswochenende

Schon im Vorfeld machten Autofahrerclubs auf dieses Reisewochenende aufmerksam. Semesterferien in weiten Teilen Europas sowie das Wetter seien mögliche Ursachen von großen Staus. Hunderttausende Winterurlauber machen sich auf den Weg in die Skigebiete zwischen Niederösterreich und Frankreich - mehr dazu in: Semesterferien: Warnung vor großen Staus (salzburg.ORF.at; 2.2.2018).