18-Jähriger stürzt vier Meter von Balkon

In Henndorf am Wallersee (Flachgau) stürzte ein 18-Jähriger in den frühen Morgenstunden von einer Balkonbrüstung rund vier Meter in die Tiefe. Den Sturz bremste ein Zeltdach unterhalb des Balkons. Der junge Mann erlitt Kopfverletzungen.

Mehrere Besucher einer Veranstaltung befanden sich auf dem Balkon des Veranstaltungsortes. Der 18-jährige Neumarkter kletterte dabei auf die Balkonbrüstung und setzte sich hin. Er verlor allerdings das Gleichgewicht und stürzte rückwärts von der Brüstung rund viereinhalb Meter ab. Beim Sturz fiel er zuerst auf ein Zeltdach unterhalb des Balkons, dann schlug er auf dem Asphaltboden auf.

Das Zelt, das an der Seite des Gebäudes befestigt war, dürfte den Sturz noch etwas abgebremst haben. Der junge Mann erlitt Kopfverletzungen unbestimmten Grades und wurde nach notärztlicher Versorgung mit der Rettung ins Salzburger Unfallkrankenhaus gebracht.