Fünf Verletzte bei Disco - Massenschlägerei

Rund 15 Lokalbesucher sind in der Nacht auf Samstag in einer Disco in Wals-Siezenheim (Flachgau) aneinandergeraten. Bei der Schlägerei flogen auch Gläser und ein Barhocker. Fünf Menschen wurden dabei verletzt.

Laut Zeugenauskunft bewarfen sich die Männer nach einer verbalen Auseinandersetzung auf der Tanzfläche mit Gläsern. Dann kam es zu weiteren Handgreiflichkeiten der beiden Gruppen, dabei flog auch ein Hocker. Die Securitys des Lokals griffen ein und brachten die Männer nach draußen. Am Parkplatz entflammte der Streit ein weiteres Mal.

Verschiedene Rettungsautos für Streithähne

Die Securitys alarmierten die Polizei. Während die Beamten die Daten der Männer erheben wollten, attackierten sich die Streithähne erneut. Bei der Rauferei wurden fünf Personen unbestimmten Grades verletzt. Die Rettung musste sie mit unterschiedlichen Rettungswagen ins Krankenhaus fahren.

Weitere Schlägerei vor dem Lokal

Kurz nach den Ersterhebungen der Schlägerei durch die Beamten kam es neuerlich zu einer Schlägerei vor dem Lokal. Mehrere Männer wurden durch die Securitys und die Polizeibeamten getrennt. Ob eine der Personen dabei verletzt wurde oder der Vorfall mit der Schlägerei zuvor in Verbindung steht, ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.