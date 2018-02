Historisches Dachboden-Klavier bei Mozartwoche

Bei der heurigen Mozartwoche kommt ein historisches Klavier zum Einsatz. Der Flügel wurde 1800 in einer Wiener Werkstatt gebaut. Jahrzehntelang lagerte das Instrument auf einem Dachboden in Frankenmarkt (Vöcklabruck).

Die Klavier-Rarität wurde der Stiftung Mozarteum als Dauerleihgabe übergeben. Jahrzehntelang stand das wertvolle Instrument aus dem Jahr 1800 auf dem Dachboden eines privaten Hausbesitzers in Frankenmarkt.

Historischer Flügel sollte entsorgt werden

Das Klavier war von Anfang an in Familienbesitz. 1970 trug ein Familienmitglied auf, den Dachboden des Hauses zu entrümpeln, wo auch der Flügel jahrzehntelang gelagert wurde. „Die Tante hat dem Hausbesitzer aufgetragen, dieses alte Gerümpel loszuwerden. Der Herr hatte aber historisches Verständnis und hat sich sofort gedacht, dass der Flügel ein Denkmal ist, das erhalten werden muss“, sagte Ulrich Leisinger, Wissenschaftlicher Leiter der Stiftung Mozarteum.

ORF

Rund 1.000 Stunden für Restaurierung

Klavierbaumeister Robert Brown investierte mehr als 1.200 Stunden, um den historischen Flügel zu revitalisieren. „Das Klavier war in einem sehr desolaten Zustand, man nennt so etwas eine Dachboden-Leiche. Es war richtig tot, absolut unspielbar. Wir mussten das Instrument komplett auseinandernehmen und von Anfang an neu bauen“, sagte der Klavierbaumeister.

In der Mozartwoche ist der Pianist Florian Birsak der erste, der das Klavier in einem Konzert spielt. Kompositionen von Mozart, Beethoven und Schubert werden künftig auf dem Flügel des Klavierbaumeisters Peter Anton Mooser zu hören sein. Es ist das einzige spielfähige Instrument, das von diesem Klavierbaumeister heute noch Zeugnis ablegen kann.