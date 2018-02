Niedernsill: Auto kollidiert mit Pinzgaubahn

In Niedernsill (Pinzgau) kollidierte Freitagmittag eine Zuggarnitur der Pinzgaubahn mit einem Pkw. Der Autofahrer fuhr trotz Pfeifsignal zu weit in den Bahnübergang ein. Verletzt wurde niemand.

Der 60-jährige Lenker wollte einen Bahnübergang in Niedernsill überqueren. Weil der Mann die Pfeifsignale wahrnahm, hielt er sein Fahrzeug an. Der Lenker aber fuhr zu weit in den Kreuzungsbereich ein. Die Lokführerin versuchte noch die Lokalbahn mit einer Notbremsung anzuhalten, konnte aber eine Kollision mit dem Fahrzeug des 60-Jährigen nicht mehr verhindern.

Der Autofahrer, die Lokführerin und die Passagiere blieben unverletzt. Am Pkw und an der Lokalbahn entstand Sachschaden.