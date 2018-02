Semesterferien: Zeichen stehen auf Rekord-Winter

Die heimischen Hoteliers zeigen sich zum Beginn der Semesterferien der Wiener und Niederösterreicher zufrieden mit der Buchungslage. Schneelage und wirtschaftliche Situation deuten laut Touristikern auf eine Rekord-Saison.

Während man in Salzburg noch auf die Semesterferien wartet, machen sich am Samstag die Urlauber aus dem Osten Österreichs auf den Weg in die Ferien. Nicht wenige verbringen diese in Salzburg. Die Kombination aus guter wirtschaftlicher Lage und guten Schneebedingungen könnte zu einem Rekord-Winter führen.

Branche spürt Aufschwung bei Gästen

Die Hotels melden bereits für die erste Semesterferien-Woche in Österreich eine Auslastung von 90 Prozent. Laut Touristikern sei die Buchungslage hervorragend. „Wir merken den Aufschwung enorm, vor allem im Buchungsverhalten unserer Gäste. Das nehmen wir natürlich dankbar an. Wir erwarten tolle Nächtigungszahlen und hoffen, dass die Erträge ähnlich stark steigen“, sagte Petra Nocker-Schwarzenbacher Obfrau der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft der Wirtschaftskammer.

Semesterferien: Kurzfristige Buchungen möglich

Durch kurzfristige Buchungen soll die Auslastung in den Skigebieten sogar noch auf 95 Prozent steigen. Zusätzlich soll die traditionell schwächer gebuchte zweite Ferienwoche dieses Jahr stärker besucht sein, Grund dafür ist das gleichzeitige Ende des Faschings, für viele eine beliebte Urlaubszeit. Auch der frühe Ostertermin spielt den Hoteliers und Bergbahnen in die Hände.

