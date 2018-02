Auto Pappas: 14 Prozent mehr Umsatz

Der Autohandelskonzern Pappas Holding mit Sitz in Salzburg verzeichnet für das Vorjahr 2018 ein zweistelliges Wachstum. Der Umsatz stieg um mehr als 14 Prozent auf 1,57 Milliarden Euro.

Der Verkauf von Neu- und Gebrauchtfahrzeugen brachte dem Konzern ein Plus von mehr als elf Prozent - auf insgesamt knapp 36.600 Fahrzeuge. Dass der Verkauf in Österreich, Ungarn und Bayern so boomte, sei dem Geschäft mit Nutzfahrzeugen zu verdanken, teilt das Unternehmen mit.

IVECO-Import für ganz Bulgarien

Die Salzburger Pappas Holding hat im Vorjahr in Bulgarien den Import von IVECO-Fahrzeugen übernommen. Für heuer rechnet der Konzern schon wieder mit einem Umsatzplus.