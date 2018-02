Semesterferien: Warnung vor großen Staus

Der Reiseverkehr am Wochenende könnte der stärkste des Jahres werden, sagen Experten der Autofahrerclubs ÖAMTC und ARBÖ. Semesterferien in weiten Teilen Europas sowie das Wetter seien mögliche Ursachen von großen Staus.

Auch an weiteren Wochenenden im Februar seien große Staus im internationalen Reiseverkehr und auf Österreichs Autobahnen sehr wahrscheinlich, sagen die Fachleute. Freitag haben in Wien, Niederösterreich und Vorarlberg die Ferien begonnen. Dazu kommen acht deutsche Bundesländer, Tschechien und Polen. Hunderttausende Winterurlauber machen sich auf den Weg in die Skigebiete zwischen Niederösterreich und Frankreich.

ORF

Die Schneelage in den Bergen Salzburgs, der Steiermark und Tirols ist so gut, wie schon lange nicht mehr. Viele fahren schon Freitagmittag nach den Zeugnisverteilungen los. Als Hauptreisetag gilt aber der Samstag.

Neuralgische Strecken in Salzburg

Sehr stark befahren sind im Land Salzburg erfahrungsgemäß die Westautobahn von Wien nach Salzburg, die Tauernautobahn zwischen dem Walserberg, der Tunnelkette Werfen, Ennspongau und Lungau. Dazu kommen die Loferer Straße über das Kleine Deutsche Eck und die Pinzgauer Straße im Raum Bischofshofen, St. Johann und Saalfelden.

Obwohl sich das Wetter am Wochenende beruhigen soll, wird den Lenkern die Mitnahme von Schneeketten empfohlen. Der viele Neuschnee im Salzburger Bergland könnte den Verkehr am Wochenende zusätzlich strapazieren.

