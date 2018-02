Soziale Projekte: Bauträger helfen Gemeinden

Verwaltungen von kleinen Gemeinden haben immer mehr Probleme mit komplizierten Gesetzen im Bauwesen. Deshalb lagern sie Neubauten oder Renovierungen von Schulen, Kindergärten und Seniorenheimen an gemeinnützige Bauträger aus.

Eine neue Krabbelstube in Neumarkt am Wallersee, die Erweiterung des Seniorenwohnhauses in Wals-Siezenheim (beide Flachgau) oder die Sanierung des Schulzentrums in Radstadt (Pongau) sind nur drei Beispiele für kommunale Bauprojekte, die der gemeinnützige Bauträger „ Salzburg Wohnbau“ im vergangenen Jahr für Gemeinden realisiert hat.

Neue Aufgaben für kommunale Zentren

Nicht nur die gute Wirtschaftslage lasse Gemeinden neuerdings wieder mehr investieren, sagt Christian Struber, Geschäftsführer der Salzburg Wohnbau: „Die Investitionen sind oft sehr notwendig, weil sich die Gesellschaft weiter entwickelt und auf die Gemeinden dadurch neue Aufgaben zukommen.“

Komplexe technische Ausschreibungen und die Normenflut beim Bauen sind für die Verwaltungen von kleinen Gemeinden, die keine Techniker und Juristen anstellen können, mittlerweile nur noch schwer zu stemmen. Deshalb kommen immer öfter die gemeinnützigen Bauträger zum Zug.