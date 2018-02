Schneechaos und vier Verletzte im Gebirge

Die Folgen von starkem Schneefall haben in der Nacht auf Freitag in den Bergregionen Salzburgs die Einsatzkräfte beschäftigt. Es gab Unfälle und Verletzte.

Auf der Pinzgauer Straße in St. Martin bei Lofer wurden Freitagfrüh bei einem Verkehrsunfall vier Personen verletzt, eine davon schwer. Ein bulgarischer Lkw-Lenker fuhr mit seinem Sattelschlepper auf der Schneefahrbahn dem vor ihm fahrendem Auto auf. Dieses Fahrzeug wiederum stieß in Folge mit zwei anderen Autos zusammen. Dabei wurde eine Dänin, deren einheimischer Beifahrer, eine Serbin und deren Pinzgauer Mitfahrer verletzt. An zwei Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Die 36-jährige Dänin wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus nach St. Johann in Tirol geflogen. Die drei weiteren Verletzten wurden mit dem Krankenwagen ins Spital gebracht.

Bildergalerie:

zurück von weiter

Auch im Lungau hat der starke Schneefall für Unfälle und Verkehrsbehinderungen gesorgt. Spezialisten von ASFINAG und Feuerwehren machten auf der Tauernautobahn hängengebliebene Autos und Lkws wieder flott. Bei einem Verkehrsunfall wurde eine 20-Jährige verletzt.

In den Gegenverkehr gefahren

Ein 17-jähriger Einheimischer geriet in Tamsweg auf schneebedeckter Fahrbahn mit seinem Auto in den Gegenverkehr. Er rammte einen Wagen, in dem die junge Frau als Beifahrerin saß. Der Fahrer dieses Pkw sei unverletzt geblieben – ebenso der Unfalllenker, meldet die Polizei.

Auch im Pongau und Pinzgau hat es in der Nacht auf Freitag stark geschneit - mit entsprechenden Verkehrsbehinderungen als Folge.

Links: