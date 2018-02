Requiem für Falco: Gasteiner Schüler singen

Beim Requiem zum 20. Todestag des Popstars Falco singt am Freitag ein Schülerchor aus Bad Hofgastein (Pongau) im Wiener Stephansdom. Mit Wegbegleitern des Nationalhelden treten die Salzburger vor großem Publikum auf.

Die 33 Mädchen und Burschen des Gymnasiums in Gastein (BORG) zählen zu den Gewinnern eines Talentwettbewerbs der Falco-Privatstiftung. Sie untermalen am Freitagnachmittag mit Schülern aus drei weiteren Bundesländern den Gedenkgottesdienst für Falco. Geprobt wird in Hofgastein seit vielen Wochen - und die Begeisterung für Falcos Musik wurde immer größer, wie die Schüler Florian Mader, Lily Hofmann und Laura Schwarzl erzählen.

Songs zum Teil barockisiert

Sechs ausgewählte Falco-Stücke stehen im Wiener Stephansdom auf dem Programm. Die Lieder sind im Barockstil kirchentauglich gemacht worden. Nicht nur die Schüler fühlen sich geehrt. Auch ihre Musiklehrerin Elisabeth Wieland vom Bundesoberstufenrealgymnasium fährt mit nach Wien: „Wir dürfen ja dort auch mit Opus auftreten. Die singen einen Song. Das ist supercool. Das hätte ich ohne meinen Chor nicht geschafft, dass ich dort hinkomme. Es wird richtig spannend.

Aufregung, Lampenfieber und große Vorfreude halten sich bei den Schülern die Waage.