Pallauf als Landesrätin angelobt

Im Salzburger Landtag wurden am Mittwoch wichtige Personalrochaden beschlossen. Ein Regierungsmitglied, ein neuer Landtagspräsident und zwei Abgeordnete wurden neu angelobt, darunter auch Neo-Landesrätin Brigitta Pallauf.

Nach dem Rücktritt von Hans Mayr als Verkehrs- und Wohnbaulandesrat (SBG) mussten zahlreiche Funktionen im Landtag neu verteilt werden - mehr dazu in: Wohnbaulandesrat Mayr tritt zurück (salzburg.ORF.at; 15.1.2018). Mayrs Auftritt am Mittwoch war kurz, der Ex-Landesrat, der derzeit im Krankenstand ist, nahm in Absprache mit seinem Arzt bei der Angelobung teil, verließ danach aber sofort die Landtagssitzung.

Drei Stimmen gegen Landesrätin Pallauf

Mayrs Regierungssitz als Wohnbau- und Verkehrslandesrat übernimmt die bisherige ÖVP-Landtagspräsidentin Brigitta Pallauf. ÖVP-Politiker Josef Schöchl wechselt vom Abgeordneten auf den Landtagspräsidentensessel. Seine Funktion als ÖVP-Abgeordneter übernimmt bis zur Landtagswahl am 22. April Waltraud Ablinger-Ebner. In 30 Minuten waren die Personalrochaden am Mittwoch vollzogen.

Drei FPS-Abgeordnete stimmten gegen die Wahl von Pallauf zur Neo-Landesrätin und den Wechsel von Schöchl zum Landtagspräsidenten. Für Neo-Landesrätin Pallauf war dieser Umstand zu verkraften. Sie betonte bei ihrer Angelobung, dass sie trotz der möglicherweisen kurzen Amtszeit, Probleme, wie die Verkehrssituation in Salzburg aktiv angehen möchte. „Hier braucht es einen Anschub und einen gemeinsamen Schritt. Stadt und Land und die Umlandgemeinden müssen hier Hand in Hand gehen. Ansonsten verlieren wir uns“, sagte Neo-Landesrätin Pallauf. Sie geht davon aus, dass die Karten bei der Landtagswahl in drei Monaten völlig neu gemischt werden.

Links: