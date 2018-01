Vier Einbrüche in Bad Vigaun

In Bad Vigaun (Tennengau) sind unbekannte Täter in der Nacht auf Mittwoch in bewohnte Häuser eingedrungen. Bei zwei gelangen die Einbrüche, bei zwei scheiterten sie.

In einem Haus haben die Täter laut Polizei mehrere hundert Euro erbeutet. Das zweite Haus durchsuchten sie, fanden aber keine Wertgegenstände. Beim dritten scheiterten die Einbrecher an der gut gesicherten Terrassentür. Beim vierten schlug sie die Alarmanlage in die Flucht. Die Hausbesitzerin verständigte die Polizei.

Wer hat etwas gesehen?

Die Fahndung blieb bisher ohne Ergebnisse. In allen Häusern haben die Eigentümer während der Einbrüche im ersten Stock geschlafen. Die Polizei ersucht die Bevölkerung um Hinweise.