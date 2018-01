Ex-Landesrat Mayr wird Landtagsabgeordneter

Am Dienstag scheidet Hans Mayr offiziell aus seinem Amt als Salzburger Wohnbau- und Verkehrslandesrat. Am Mittwoch wird er dann als Landtagsabgeordneter angelobt - und kommt nur zur Angelobung in das Landesparlament.

Nach mehreren Wochen völliger Medienabstinenz wird Mayr von der Salzburger Bürgergemeinschaft (SBG) wieder im Landtag erscheinen. Zu seiner Angelobung als einfaches Landtagsmitglied unterbricht er - mit ärztlicher Erlaubnis - kurz den Krankenstand. Seine bisherige Vertreterin, Gabriele Fürhapter, muss ihr Mandat räumen.

Nur zu Angelobung kurz im Landtag

Seit seiner Rücktrittsankündigung als Landesrat vor gut zwei Wochen befindet sich Mayr im Krankenstand. Daran ändere sich vorerst nichts. Sein Arzt habe ihm lediglich erlaubt, am Mittwoch zur Angelobung als Landtagsabgeordneter kurz in den Landtag zu kommen, sagte Mayr am Dienstag dem ORF am Telefon. Interviews werde er aber auch weiter keine geben.

ORF

Unliebsame Überraschungen im Landtag sind am Mittwoch allerdings ausgeschlossen. Damit der Ex-Landesrat sein Mandat als Abgeordneter annehmen kann, bedarf es nämlich keines Verzichts von Mayrs bisheriger Vertreterin im Landtag, Fürhapter. Das betonte der Leiter der Wahlbehörde, Michael Bergmüller. Die Wahlordnung sieht nämlich vor, dass sämtliche Mitglieder der Landesregierung - so sie bei der Wahl ein Mandat im Landtag erreicht haben - automatisch nach ihrem Ausscheiden aus der Regierung in den Landtag zurückkehren können.

Wahl von Pallauf zur neuen Landesrätin auf Schiene

Auch die Wahl und Angelobung von Brigitta Pallauf (ÖVP) als neue Landesrätin für Wohnbau und Verkehr ist auf Schiene: Die bisherige Landtagspräsidentin hatte sich ja am Montag dem öffentlichen Pflichthearing als bisher erste Kandidatin gestellt.

