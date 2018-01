Hotelgäste wollten Brand löschen: Drei Verletzte

Montagabend sind drei Gäste eines Hotels in Obertauern (Pongau) beim Versuch verletzt worden, einen Brand zu löschen. Das Feuer war im Wäscheraum des Betriebs ausgebrochen.

Ein Wäschetrockner war in Brand geraten - das bemerkten der 60-jährige Einheimische, eine 20-jährige Österreicherin und eine 42-jährige Schwedin. Die drei Gäste versuchten, das brennende Gerät zu löschen - allerdings vergeblich. Denn durch die starke Rauchentwicklung konnten sie nichts ausrichten.

Die Urlauber alarmierten dann die Freiwillige Feuerwehr Obertauern. Ein Atemschutztrupp konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen und löschen. Die drei Hotelgäste mussten mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung zum Arzt. Wie hoch der Sachschaden ist, ist noch nicht klar. Die Polizei geht von keinem Fremdverschulden an dem Feuer aus.

Brand auch in Gasthaus in Salzburg-Riedenburg

Wegen eines Brandes in der Küche gab es Montagabend auch einen Einsatz in einem Gasthaus in Salzburg-Riedenburg. In dem Lokal an der Moosstraße war in der Küche überschüssiges Fett in Brand geraten. 14 Gäste mussten deshalb das Lokal verlassen. Zwei Personen wurden durch den Rauch beeinträchtigt - sie weigerten sich aber, zur Behandlung ins Spital zu fahren. Der Feuerwehreinsatz dort war rasch zu Ende.